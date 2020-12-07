Глава МИД Армении обсудил с Лавровым вопрос обмена пленными с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 7 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в понедельник в Москве назвал обмен пленными и телами погибших в Нагорном Карабахе чувствительным и требующим скорейшего урегулирования. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

"Естественно, что вопрос поиска пропавших военнослужащих, обмен пленными и телами погибших является очень чувствительным и требующим скорейшего разрешения. Это особенно актуально в свете поступающих сведений о многочисленных и подтвержденных фактах варварского в прямом смысле этого слова обращения с военнопленными и не только. К числу таких вопросов относится и вопрос сохранения армянских религиозных и культурных объектов", - подчеркнул он.

Айвазян выразил благодарность главе МИД РФ за большой вклад в дело прекращения огня в Нагорном Карабахе. "Хотел бы еще раз выразить глубокую признательность российской стороне, лично вам, Сергей Викторович, за большой вклад и последовательные усилия, направленные на полное прекращение огня и военных действий в зоне конфликта", - отметил он.

По словам главы МИД Армении, характер отношений Еревана и Москвы "находит свое постоянное проявление: от межличностного, на уровне наших граждан, до межгосударственного". "Так было и в историческом срезе, в дни общих побед и не только. Так было и во время ликвидации последствий Спитакского землетрясения, 32-я годовщина которого приходится на сегодняшний день", - добавил он.

Айвазян также отметил, что армянская сторона рассчитывает на продолжение дискуссий, которые были начаты в Ереване во время ноябрьского визита российской межведомственной делегации. "Готовы уделить должное внимание таким вопросам, как функционирование миротворцев РФ, создание условий для возвращения беженцев, дальнейшие шаги по оказанию гуманитарной помощи населению, логистические вопросы, в том числе и в контексте восстановления объектов инфраструктуры", - заключил он.

Открывая встречу с главой МИД Армении, Сергей Лавров в понедельник подчеркнул, что размещенные в Нагорном Карабахе миротворцы РФ будут способствовать скорейшему завершению процесса обмена пленными и возвращения тел погибших.

Ереван рассчитывает, что Москва будет продвигать процесс мирного урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха, заявил Айвазян. "Выражаем надежду, что Россия как в национальном, так и в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ будет продвигать процесс мирного урегулирования конфликта в целом, что актуализирует последующую деятельность института сопредседательства", - приводит слова Айвазяна пресс-служба МИД Армении.

Глава армянского внешнеполитического ведомства также выразил готовность "в русле союзнического взаимодействия рассмотреть ключевые моменты двусторонних отношений в политической, оборонной, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также обсудить многостороннюю повестку дня, реализуемую в ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, вопросы внешнеполитической координации позиций в ООН и в ОБСЕ, в других международных организациях".

Присутствие миротворцев РФ в Карабахе создает условия для восстановления и стабильности в регионе, указал глава МИД Армении.

"Присутствие российских миротворцев создает условия для восстановления спокойствия и стабильности в регионе и служит гарантией недопущения провокаций со стороны Азербайджана, его регионального спонсора - Турции, и завербованных ими иностранных боевиков-террористов", - отметил он.

"Мы обсудили также и большой блок вопросов, обусловленный крайне тяжелой гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе, сложившейся в результате целенаправленных и методичных обстрелов вооруженными силами Азербайджана мирных населенных пунктов и важных объектов гражданской инфраструктуры. Мы признательны за ваше оперативное и эффективное участие в решении гуманитарных вопросов. В этом контексте считаем важным привлечение специализированных международных структур для решения гуманитарных задач на местах", - говорится в заявлении.

Армения признательна РФ за эффективное участие по решению гуманитарных вопросов в Карабахе, добавил Айвазян.