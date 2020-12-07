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Совет ЕС не внес ни одного лица в новый черный список за нарушения прав человека

© AP Photo/Francisco Seco

БРЮССЕЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Совет ЕС на уровне глав МИД утвердил в понедельник создание глобального режима санкций за нарушения прав человека, но в черный список пока никто не внесен. Об этом говорится в постановлении Совета, опубликованном в Официальном журнале ЕС.

"Совет ЕС 7 декабря утвердил решение о создании рамочного механизма для введения целевых ограничительных мер для ответа на серьезные нарушения прав человека во всем мире. Физические и юридические лица, в отношении которых будут действовать запретительные меры, будут включены в приложение 1 к данному документу", - говорится в заявлении.

Приложение, включающее пустующий пока "список физических и юридических лиц, структур и организаций", также опубликовано в Официальном журнале ЕС.

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