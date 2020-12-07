Армения готова обменять пленных с Азербайджаном по принципу "всех на всех"

ЕРЕВАН, 7 декабря. /ТАСС/. Армения готова обменять военнопленных с Азербайджаном по принципу "всех на всех" и надеется на аналогичную позицию Баку. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел республики Ара Айвазян на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

"В контексте гуманитарных вопросов приоритетным является безотлагательный и безоговорочный обмен военнопленными и удерживаемыми лицами, а также возвращение останков без промедления. Мы выразили готовность провести обмен по принципу "всех на всех" и ожидаем, что с азербайджанской стороны не будет никаких попыток сорвать процесс", - отметил он.

Всеобъемлющие переговоры по Нагорному Карабаху начнутся после стабилизации ситуации в зоне конфликта, указал глава МИД Армении.