{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Обновлено 

Армения готова обменять пленных с Азербайджаном по принципу "всех на всех"

Всеобъемлющие переговоры по Нагорному Карабаху начнутся после стабилизации ситуации в зоне конфликта, указал глава МИД Армении Ара Айвазян

ЕРЕВАН, 7 декабря. /ТАСС/. Армения готова обменять военнопленных с Азербайджаном по принципу "всех на всех" и надеется на аналогичную позицию Баку. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел республики Ара Айвазян на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

"В контексте гуманитарных вопросов приоритетным является безотлагательный и безоговорочный обмен военнопленными и удерживаемыми лицами, а также возвращение останков без промедления. Мы выразили готовность провести обмен по принципу "всех на всех" и ожидаем, что с азербайджанской стороны не будет никаких попыток сорвать процесс", - отметил он.

Всеобъемлющие переговоры по Нагорному Карабаху начнутся после стабилизации ситуации в зоне конфликта, указал глава МИД Армении.

Теги
АзербайджанЛавров, Сергей ВикторовичАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Макрон: Франция не станет увязывать оказание помощи Египту с ситуацией с правами человека
Читать полностью