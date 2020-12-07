Лукашенко поручил местным властям трудоустроить безработных

МИНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил местным органам власти заняться трудоустройством безработных.

"Еще раз хочу подчеркнуть на злобу дня: немедленно на местном уровне (председателям облисполкомов прежде всего и Минскому горисполкому) заняться трудоустройством безработных", - приводит в понедельник агентство БелТА в своем Telegram-канале слова Лукашенко на совещании по вопросам экономики.

Президент Белоруссии заявил, что безработица способствует активизации акций протеста и росту преступности. "Немедленно поставить на учет всех тунеядцев, болтающихся и заставить их работать. Повторяю, как бы непопулярно это ни звучало: сегодня не работающий, шатающийся человек - это не просто протестун на улице, это будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступления, и мы тратим огромные деньги для раскрытия этих преступлений, а потом некоторых еще содержим в местах не столь отдаленных", - сказал Александр Лукашенко.

О необходимости максимального трудоустройства неработающих граждан глава белорусского государства заявил в понедельник на совещании с руководителями правительства, посвященном ситуации в экономике в 2020 году и проектам развития на 2021 год. Лукашенко поручил правительству сохранить уровень социальной защищенности населения, но при этом принять меры по сокращению дефицита госбюджета.