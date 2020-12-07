Комиссар Совета Европы призвала Госдуму не принимать нормы, ограничивающие работу НПО

ПАРИЖ, 7 декабря. /ТАСС/. Комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Дунья Миятович призвала Госдуму РФ воздержаться от принятия законодательства, которое, по ее мнению, может нарушить права общественных организаций и представителей гражданского общества. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайте СЕ.

"Я внимательно следила за недавними обсуждениями ряда новых законопроектов, касающихся неправительственных организаций. В частности, я обратила внимание на критику законопроектов со стороны гражданского общества, - указала Миятович. - Основываясь на всей этой информации, я призываю Госдуму отклонить законопроекты, которые могут повлечь за собой еще больше ограничений в отношении общественных организаций".

Миятович также выступила за обсуждение законодателями совместно с представителями национального и международного экспертного сообщества существующих норм с тем, чтобы "привести их в соответствие с европейскими и мировыми стандартами в области прав человека".

Ранее глава профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что Госдума может рассмотреть в первом чтении законопроект о регулировании деятельности иноагентов уже 8 декабря. Согласно проекту, незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие на это иностранное финансирование, планируется приравнять к иноагентам. Также предусматривается возможность признания иностранными агентами физических лиц.

Физическое лицо может быть признано иноагентом, если оно осуществляет на территории РФ "в интересах иностранного государства, его государственных органов, международной или иностранной организации, иностранных граждан или лиц без гражданства политическую деятельность", либо ведет "целенаправленный сбор сведений в области военной, военно- технической деятельности РФ, получение которых иностранным источником может быть использовано против безопасности РФ". Иноагенты будут обязаны отчитываться о своей деятельности, включая данные о расходовании и использовании денежных средств и имущества, полученных от иностранных источников.