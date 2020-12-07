Суд в Париже приговорил россиянина Винника к пяти годам тюрьмы

ПАРИЖ, 7 декабря. /ТАСС/. Исправительный суд Парижа огласил в понедельник приговор по делу россиянина Александра Винника, приговорив его к пяти годам тюрьмы по обвинению в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Александр Винник признан виновным в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах и приговаривается к пяти годам тюремного заключения", - заявила председательствующая судья.

В то же время с Винника была снята часть обвинений в отмывании денег и полностью отклонены обвинения в нарушении работы автоматизированных систем ряда организаций и частных лиц. Также с него были сняты обвинения в использовании вредоносного ПО "Локи" для осуществления кибератак.

"За отмывание средств в составе преступной группы" суд также приговорил россиянина к суммарному штрафу более €100 тыс. с учетом компенсаций пострадавшим сторонам.

Требования прокуратуры

На слушаниях в октябре прокурор запросила для Винника 10 лет тюремного заключения по обвинению в "вымогательстве и отмыванию денежных средств в составе преступного сообщества", а также "в нарушении работы автоматизированных систем обработки данных". Сторона обвинения настаивала на том, что Винник являлся "мозгом" и "дирижером" преступной схемы по краже личных данных и вымогательству денег.

Защита россиянина в свою очередь утверждала, что он был простым оператором на криптовалютной бирже BTC-e и не был бенефициаром схемы с вредоносным программным обеспечением. Адвокат Фредерик Бело также указал на тот факт, что доказательная база обвинения строилась на информации, полученной от властей США. Защита Винника обратила внимание суда на многочисленные тяжбы экономического характера, которые США ведут против французских компаний, а также на тот факт, что американская сторона преследует именно российского программиста. По словам адвокатов, ФБР связывалось с французскими властями, чтобы помешать депортации Винника в Россию.

Досье Винника

Александр Винник был задержан во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через ныне несуществующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. 19 декабря 2019 года министр юстиции Греции Костас Циарас принял решение о последовательной экстрадиции россиянина сначала во Францию, а затем в США и Россию, несмотря на заверения греческой стороны в том, что европейский ордер, выданный Парижем, уже утратил силу. Защита обжаловала это решение в Госсовете, но суд его подтвердил. Сам Винник обвинения, выдвинутые Вашингтоном и Парижем, отверг и выразил согласие на экстрадицию на родину.