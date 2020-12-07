{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Баку уточнили данные о погибших и раненых мирных жителях в ходе эскалации в Карабахе

По данным Генпрокуратуры Азербайджана, в результате обстрелов с армянской стороны погибли 100 мирных граждан, ранены 416

БАКУ, 7 декабря. /ТАСС/. Генпрокуратура Азербайджана обнародовала в понедельник обновленные данные о числе погибших и раненых гражданских лиц в результате обострения конфликта в Нагорном Карабахе.

"В результате обстрелов с армянской стороны населенных пунктов Азербайджана из тяжелой артиллерии и ракетных систем с 27 сентября по 7 декабря погибли 100 мирных граждан, ранены 416", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее сообщалось о гибели 93 и ранении 410 гражданских лиц.

Кроме того, по данным Генпрокуратуры, нанесен ущерб 4 186 жилым домам, 548 гражданским объектам и 135 многоэтажным зданиям.

Теги
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Меркель в разговоре с Путиным обсудила инцидент с Навальным
Они также обсудили темы Нагорного Карабаха, Украину и нормандский процесс
Читать полностью