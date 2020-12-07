В Баку уточнили данные о погибших и раненых мирных жителях в ходе эскалации в Карабахе

БАКУ, 7 декабря. /ТАСС/. Генпрокуратура Азербайджана обнародовала в понедельник обновленные данные о числе погибших и раненых гражданских лиц в результате обострения конфликта в Нагорном Карабахе.

"В результате обстрелов с армянской стороны населенных пунктов Азербайджана из тяжелой артиллерии и ракетных систем с 27 сентября по 7 декабря погибли 100 мирных граждан, ранены 416", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее сообщалось о гибели 93 и ранении 410 гражданских лиц.

Кроме того, по данным Генпрокуратуры, нанесен ущерб 4 186 жилым домам, 548 гражданским объектам и 135 многоэтажным зданиям.