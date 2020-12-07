Марш пенсионеров в Минске завершился митингом

МИНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Участники марша протеста пенсионеров в Минске прошли в понедельник по центральному проспекту и провели митинг недалеко от железнодорожного вокзала. Об этом сообщает интернет-портал tut.by .

Колонна начала движение от площади Якуба Коласа по центральному проспекту Независимости. Сотрудники милиции через громкоговоритель предупреждали демонстрантов, что акция протеста не была санкционирована властями.

В районе площади Коласа силовики провели точечные задержания. Число взятых под стражу пока неизвестно. Как сообщил польский телеканал "Белсат", вещающий по спутнику на Белоруссию, на марше пенсионеров в Минске в понедельник были задержаны два его сотрудника - журналистка Любовь Лунева и оператор Иван Куракевич.

По ходу шествия колонна демонстрантов разделилась. Часть манифестантов завершили пусть около новогодней елки на площади Независимости. Другая часть участников марша пошла на Привокзальную площадь, расположенную на улице Кирова, проходящей параллельно проспекту Независимости. Затем они провели митинг в районе железнодорожного вокзала Минска.

На видеоролике, размещенном в Telegram-канале tut.by, видно, как несколько десятков участников митинга скандируют: "Свободу политическим заключенным". На ролике, размещенном в Telegram-канале белорусского портала Onliner, участники митинга скандируют "Жыве Беларусь!" (Да здравствует Белоруссия")!

Как отмечает Onliner, колонна марша пенсионеров была немноголюдной. В предыдущие недели в шествиях пожилых сторонников оппозиции, проходящих в Минске по понедельникам, принимали участи до 2 тыс. человек. На видеозаписях нынешнего марша, опубликованных интернет-порталами, видно, что в шествии принимали участие несколько десятков человек.