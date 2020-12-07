Адвокат заявил, что вопрос об экстрадиции Винника решится после рассмотрения апелляции

ПАРИЖ, 7 декабря. /ТАСС/. Защита россиянина Александра Винника, приговоренного судом Парижа к пяти годам тюрьмы и крупному денежному штрафу, будет обжаловать решение суда. Как заявил в понедельник журналистам адвокат Фредерик Бело, вопрос о его дальнейшей экстрадиции может быть решен только после завершения рассмотрения апелляции.

"Рассмотрение апелляции, которую нужно подать в течение 10 дней, займет примерно четыре месяца. Тогда и будет понятно насчет экстрадиции", - сказал он.

"Сейчас мы сосредоточимся на обжаловании решения суда. Он был осужден на пять лет на основе данных, которыми сам суд не располагал, они были переданы властями США", - подчеркнул Бело.