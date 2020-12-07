Меркель в разговоре с Путиным обсудила инцидент с Навальным

БЕРЛИН, 7 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель в состоявшем в понедельник телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным обсудила ситуацию в Нагорном Карабахе, усилия в нормандском формате и инцидент с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС представитель кабмина ФРГ.

"Канцлер провела сегодня телефонный разговор с российским президентом Путиным. Канцлер и президент обсудили темы Нагорного Карабаха, Украину и нормандский процесс и дело Навального", - сообщили в правительстве ФРГ.

Ранее в понедельник пресс-служба Кремля информировала, что Путин и Меркель подробно обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. В разговоре было подчеркнуто, что последовательная реализация договоренностей, зафиксированных в заявлении президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении от 9 ноября, способствует общей стабилизации обстановки в регионе. Стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству по ситуации в Карабахе в рамках Минской группы ОБСЕ.

Президент и канцлер также обсудили урегулирование на Украине. Была высказана озабоченность отсутствием прогресса в реализации "Минска-2".

Кроме того, как отмечали в пресс-службе Кремля, стороны договорились о дальнейших контактах между министерствами здравоохранения России и ФРГ, в частности, по вопросам вакцин. При этом о том, что Путин и Меркель обсуждали ситуацию вокруг Навального, в Кремле не сообщали.