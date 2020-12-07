В Раду внесли законопроект о продлении действия особого статуса Донбасса

КИЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Законопроект о продлении на год действия закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей зарегистрирован в Верховной раде Украины. Информация о подаче соответствующего документа в понедельник появилась на сайте украинского парламента.

Инициаторами законопроекта выступила группа депутатов президентской фракции "Слуга народа". Текст документа пока отсутствует. Ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что на следующей пленарной неделе - с 15 по 18 декабря - депутаты могут рассмотреть пролонгацию действия этого закона на 2021 год. Спикер также добавил, что любые другие изменения в законодательство страны в части статуса Донбасса невозможны до конца текущего года, поскольку для этого осталось мало времени.

Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" существует с 18 октября 2014 года, ранее он уже неоднократно продлевался, и, согласно текущей редакции, его действие должно закончиться 31 декабря 2020 года. Документ предусматривает, что положения об особом статусе вступят в силу после проведения на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса демократических выборов.

Согласно Минским соглашениям, на Украине должна пройти конституционная реформа с закреплением в основном законе на постоянной основе особого статуса самоуправления Донбасса. Однако этого до сих пор не произошло. Принятый Верховной радой закон об особом статусе, по сути, оказался заморожен, поскольку в него были внесены поправки, противоречащие Минским соглашениям.

Глава президентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко ранее обещал, что в 2020 году депутаты Рады разработают и примут новый закон об особом статусе Донбасса. Однако в парламенте до сих пор не зарегистрирован такой документ.