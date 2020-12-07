В Пентагоне считают, что помощники Байдена нарушили процедуру передачи полномочий

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Пентагона считают, что переходная команда избранного президента США Джозефа Байдена допустила нарушение согласованных ранее процедур, касающихся передачи полномочий новой администрации и предоставления ей доступа к данным. Об этом говорится в материале, опубликованном в понедельник на сайте телеканала CNN.

Газета The Washington Post на прошлой неделе сообщала, что действующая администрация США отказалась одобрить встречу переходной команды Байдена с сотрудниками подконтрольных Пентагону разведывательных служб. Позже представители Минобороны США опровергли эти утверждения. Они заявили, что ведомство в полной мере сотрудничает с помощниками Байдена. В Пентагоне уточнили, что в понедельник и во вторник ожидаются встречи команды демократа с представителями Разведывательного управления Министерства обороны США, Агентства национальной безопасности, Национального управления военно-космической разведки и Национального агентства геопространственной разведки.

По сведениям CNN, "некоторые сотрудники Пентагона возложили вину за задержку с проведением встреч на то, как организовала работу переходная команда Байдена". В Министерстве обороны США отметили, что помощники демократа "обратились напрямую в разведывательные службы Пентагона", а не в само ведомство. Как констатирует телеканал, в Минобороны США это сочли "нарушением договоренностей о передаче полномочий, согласованных с окружением Байдена".

"Мы ничего не можем поделать, если они не могут ознакомиться со структурой организаций", - сказал один из сотрудников Пентагона. "Это было, скорее, внутренней проблемой команды Байдена, чем проблемой Минобороны США", - подчеркнул другой сотрудник ведомства.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над действующим президентом Дональдом Трампом. Профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало Байдена избранным президентом и уведомило в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала приема и передачи дел в рамках предстоящего вступления в должность следующего американского лидера. Не признавший поражения Трамп, по сути, распорядился начать процесс передачи власти Байдену, хотя и дал понять, что намерен продолжать судебные тяжбы, пытаясь доказать свою победу на выборах.