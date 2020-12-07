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КС Молдавии приостановил решение парламента о выводе спецслужб из подчинения президенту

КИШИНЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Молдавии по требованию оппозиции приостановил решение парламента о выводе спецслужб из подчинения президенту. Об этом информирует в понедельник пресс-служба КС.

"КС распорядился приостановить действие Закона номер 218 от 3 декабря 2020 года о внесении изменений в некоторые нормативные акты. <...> Этим законом парламент лишил президента Республики Молдова возможности координировать деятельность Службы информации и безопасности", - говорится в сообщении.

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