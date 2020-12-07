США ввели санкции против Китая

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Четырнадцать членов руководства Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей попали в черный список американской администрации в связи с ситуацией вокруг Гонконга. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Минфина.

Все подпавшие под рестрикции являются заместителями председателя комитета. В опубликованном позднее заявлении госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Госдепартамент также ввел против них свои санкции. "Наши сегодняшние действия подчеркивают, что Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать с нашими союзниками и партнерами, с тем чтобы привлечь Пекин к ответу за подрыв обещанной Гонконгу автономии. Соединенные Штаты вновь настоятельно призывают Пекин выполнять свои международные обязательства и прислушиваться к голосам многих стран, которые осудили его действия", - утверждал шеф американской дипломатии.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Соединенные Штаты готовили данные ограничения из-за решения китайских властей отстранить четырех оппозиционных депутатов Законодательного совета Гонконга. По данным агентства, среди попавших в черный список члены Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент страны) и Коммунистической партии Китая.

Строгие контрмеры

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай будет вынужден принять строгие контрмеры, если США не прекратят вмешательство в дела Гонконга. Как отметила дипломат, "Гонконг - неотъемлемая часть Китая, дела Гонконга являются внутренними делами Китая и не терпят вмешательства извне".

Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами, которым также запрещен въезд в страну.

30 июня Постоянный комитет ВСНП принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами, и предусматривает в качестве высшей меры наказания пожизненное заключение. Центральное правительство Китая также создало в этом административном районе специальные органы госбезопасности, на которые не будет распространяться юрисдикция гонконгской администрации. Белый дом воспринял данную инициативу как "нарушение автономии" и принципа "одна страна - две системы".