Помпео призвал страны осудить парламентские выборы в Венесуэле и поддержать Гуайдо

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. США продолжат поддерживать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо и призывают страны осудить проведение 6 декабря парламентских выборов в латиноамериканской стране. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"США продолжат признавать временного президента Хуана Гуайдо [так США именуют лидера венесуэльской оппозиции] и легитимную Национальную ассамблею. Международное сообщество не должно позволить [президенту Венесуэлы Николасу] Мадуро извлечь выгоду из кражи [результатов] вторых выборов, - утверждается в тексте. - Мы призываем все страны, приверженные демократии, присоединиться к нам в осуждении этого фарса и поддержать легитимную Национальную ассамблею и временного президента".

По мнению Помпео, ни Мадуро, ни новый состав парламента не станут "законным голосом венесуэльского народа, который необходимо выразить с помощью свободных и честных президентских выборов".

В Вашингтоне заранее заявили, что голосование 6 декабря будет нечестным.

Парламентские выборы, на которых граждане Венесуэлы избирали 277 депутатов Национальной ассамблеи (парламента), состоялись в минувшее воскресенье. После подсчета 82% бюллетеней проправительственный "Великий патриотический полюс" набирает 67,6% голосов, на втором месте - представляющий умеренную оппозицию "Демократический альянс" с 17,95% голосов. Значительная часть противников действующего правительства, которые в настоящее время контролируют парламент, в том числе лидер оппозиции Хуан Гуайдо, отказались от участия в голосовании и выразили сомнения относительно результатов выборов еще до их оглашения.