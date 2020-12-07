Администрация Эрдогана подтвердила освобождение задержанных в Стамбуле журналистов НТВ

АНКАРА, 7 декабря. /ТАСС/. Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подтвердила в понедельник освобождение задержанных в Стамбуле журналистов российского телеканала НТВ.

"Двое российских граждан, которые были взяты под стражу в четверг при попытке заснять военный объект без разрешения, были освобождены сегодня днем. Мы высоко ценим сотрудничество наших российских коллег в течение последних нескольких дней и призываем всех иностранных журналистов следовать официальным визовым и аккредитационным правилам, а также соблюдать наши законы во время своего пребывания", - отмечается в распространенном коммюнике.

В свою очередь телекомпания НТВ заявила, что пока не располагает информацией о местонахождении журналистов. "У нас пока нет никакой связи с коллегами", - говорится в сообщении на сайте телеканала.

4 декабря в МИД РФ сообщили, что российские журналисты Алексей Петрушко и Иван Малышкин, находящиеся в Стамбуле, перестали выходить на связь. В министерстве указали, что в последний раз полноценный контакт с ними был 3 декабря, в ходе него россияне сообщили, что их задерживают неизвестные и куда-то везут. Ранее в телекомпании НТВ заявили, что их сотрудники перестали выходить на связь после того, как сообщили редакции о своем задержании полицейскими в пригороде Стамбула.

Позднее источник в турецком внешнеполитическом ведомстве сообщил ТАСС, что журналисты были задержаны недалеко от здания, в котором располагается специализирующаяся на производстве турецких боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) компания Baykar Savunma, из-за отсутствия аккредитации. Турецкая компания "Байкар Савунма" производит в том числе ударный беспилотник Bayraktar TB2, который стоит на вооружении армии Турции.