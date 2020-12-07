Байден назвал пятерых демократов, которые войдут в его инаугурационный комитет

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден включил пять представителей Демократической партии в комитет, который будет организовывать его инаугурацию 20 января 2021 года. Об этом сообщили в понедельник журналисты ряда ведущих американских СМИ, входящие в пресс-пул политика.

Председателем комитета станет конгрессмен Джеймс Клайберн (от штата Южная Каролина). В указанный орган также войдут губернатор штата Мичиган Гретчен Уитмер, мэр города Лос-Анджелес (штат Калифорния) Эрик Гарсетти, член Палаты представителей Конгресса США Лиса Блант-Рочестер (от штата Делавэр), а также конгрессмен Седрик Ричмонд (от штата Луизиана). Ричмонд был сопредседателем предвыборной кампании Байдена. Как ожидается, конгрессмен станет старшим советником Байдена, а также будет заниматься в Белом доме связями с общественностью и СМИ.

Как отметил избранный президент США, указанные лица "помогут организовать безопасную инаугурацию". Байден на прошлой неделе отметил, что при организации данной церемонии особое внимание следует уделить мерам по предотвращению распространения нового коронавируса.

Ричмонд распространил заявление, в котором отметил, что на этот раз "события в рамках инаугурации будут отличаться" от того, как их проводили ранее. Уитмер подчеркнула, что комитет намерен "дать возможность американцам отпраздновать важнейший момент для страны".

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над действующим президентом Дональдом Трампом. Профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало Байдена избранным президентом и уведомило в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала приема и передачи дел в рамках предстоящего вступления в должность следующего американского лидера. Не признавший поражения Трамп, по сути, распорядился начать процесс передачи власти Байдену, хотя и дал понять, что намерен продолжать судебные тяжбы, пытаясь доказать свою победу на выборах.