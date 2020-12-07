Тихановская заявила, что нет доверия словам Лукашенко о новых выборах и конституции

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что высказывания действующего лидера республики Александра Лукашенко о возможности новых выборов и внесении изменений в конституцию не могут вызывать доверия.

"Не думаю, что Лукашенко уйдет добровольно", - заявила Тихановская, представляющая Координационный совет оппозиции, выступая на интернет-конференции вашингтонского Атлантического совета. Как она полагает, "речь идет о лицемерном заявлении со стороны человека, который консолидировал авторитарную власть еще в 1990-х годах после проведения антиконституционного референдума". "Он (Лукашенко - прим. ТАСС) практически наделил себя неограниченными полномочиями", - считает Тихановская.

"Говоря о новой конституции, Лукашенко пытается выиграть для себя время, чтобы оправдать пребывание у власти. Исторически это является довольно типичной стратегией авторитарных лидеров, которые не хотят расставаться с властью. Нет доверия обещаниям Лукашенко по поводу конституции и новых выборов. Все его обещания являются фальшивкой, и белорусский народ это знает", - утверждала Тихановская. С ее точки зрения, Лукашенко лишь пытается создать "видимость общенационального диалога" в республике.

Политика Запада

Оппозиция Белоруссии призывает к тому, чтобы посол США, если Вашингтон направит его вскоре в Минск, не вручал верительные грамоты действующему президенту республики Александру Лукашенко, сообщила Тихановская.

По ее словам, белорусская оппозиция хотела бы видеть возвращение американского посла в Минск. "Однако мы призываем не вручать верительные грамоты Лукашенко", - сказала Тихановская, выступая на интернет-конференции вашингтонского Атлантического совета. "Важно помнить, что Лукашенко - нелегитимный лидер. Вручение ему верительных грамот легитимизирует его. Это прежде всего пошлет неверный сигнал белорусскому народу", - утверждала Тихановская.

По ее мнению, страны Запада должны действовать быстрее и активнее, требуя от Минска проведения новых президентских выборов. "Мы просим Запад действовать быстрее. По моему мнению, западным странам следует потребовать новых и справедливых выборов, а также освобождения всех политических заключенных", - заявила Тихановская. По ее мнению, страны Запада должны ужесточить режим односторонних санкций в отношении Белоруссии, а также координировать свою политику, касающуюся Минска, заявила Тихановская.

"Важно, чтобы США координировали политику с ЕС, Канадой и Великобританией. Я также считаю, что санкции должны быть расширены", - заявила оппозиционер, выступая на интернет-конференции вашингтонского Атлантического совета. При этом Тихановская предложила США рассмотреть возможность внесения в американский список зарубежных террористических группировок ряда формирований правоохранительных органов Белоруссии, таких как ОМОН и другие. Кроме того, она выступила за то, чтобы американская администрация провела собственное расследование действий компетентных органов Белоруссии. "Мы сейчас работаем, дабы сделать все возможное, чтобы безнаказанности не было", - сказала Тихановская.

Согласно изложенной ею информации, силовые структуры Белоруссии задержали на акциях протеста более 31 тыс. человек за период с августа. Было как минимум 8 смертей, связанных с непропорциональным применением силы правоохранительными органами в ходе акций протеста, имеются также данные о примерно 4 тыс. случаях пыток, утверждала оппозиционер.

Работа с Россией

Оппозиция Белоруссии готова работать с Москвой, но призывает ее не поддерживать действующего президента республики, заявила Тихановская. "Россия является и всегда была нашим близким соседом. И у нас нет выбора, кроме как работать с нею. Мы просим от Москвы только отказа от поддержки Лукашенко", - сказала Тихановская, выступая на интернет-конференции вашингтонского Атлантического совета.

"С нашей стороны, - заверила Тихановская, - мы открыты для диалога с Москвой и транспарентны относительно своих внешнеполитических приоритетов". "Мы бы приветствовали разговор о вариантах сотрудничества с Москвой при уважении к суверенитету и национальным интересам Белоруссии", - отметила представитель Координационного совета. При этом она подчеркнула, что "протесты в Белоруссии идут не по поводу геополитического выбора" республики. "Мы хотим хороших отношений и с Востоком, и с Западом, намерены расширять связи со своими соседями", - добавила Тихановская.

О ситуации в Белоруссии

На фоне проходящих в стране со дня выборов президента 9 августа массовых протестов Лукашенко заявил о необходимости изменения конституции, отметив, что готов поделиться полномочиями в пользу других ветвей власти. В связи с этим он подчеркнул важную роль планируемого на конец декабря - начало января Всебелорусского народного собрания в обсуждении конституционной реформы. 2 октября Палата представителей Национального собрания Белоруссии (нижняя палата парламента) начала принимать предложения по внесению изменений в основной закон. Белорусская оппозиция отказалась обсуждать поправки в конституцию с властями, настаивая на проведении новых президентских выборов.

В Белоруссии уже несколько месяцев проходят массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов, состоявшихся 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко победил на них со значительным перевесом. Второе место заняла Тихановская, которая не признала эти результаты и вскоре покинула страну. Она инициировала создание Координационного совета оппозиции, который заявил своей целью обеспечение передачи власти. Оппозиция призывает продолжать протесты с требованием провести новые выборы. К несогласованным акциям присоединились студенты, женщины, пенсионеры и люди с инвалидностью.

Власти Белоруссии призывают прекратить несогласованные акции и заявляют о том, что протесты "организуются из-за границы". Лукашенко не раз выражал мнение, что внешние силы пытались реализовать в республике сценарий "цветной революции".