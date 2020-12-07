Генассамблея ООН вновь приняла резолюцию Украины "по проблеме милитаризации Крыма"

ООН, 7 декабря. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея (ГА) ООН в понедельник приняла предложенную Украиной резолюцию о "проблеме милитаризации" Крыма и акваторий Азовского и Черного морей.

В поддержку документа проголосовали 63 страны, еще 17 государств выступили против, 62 воздержались. Достаточно большое число стран, в том числе Азербайджан, Ливан, ОАЭ и Узбекистан, вообще не обозначили свою позицию. Среди проголосовавших против, помимо России, были Белоруссия, Армения, Китай, Сербия, Киргизия, Иран, КНДР и Венесуэла.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в своем выступлении призвал все страны "в интересах мира" проголосовать за резолюцию, которая выносится на рассмотрение третий год подряд.

В тексте документа, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, говорится о "серьезной обеспокоенности по поводу прогрессирующей милитаризации Крыма Российской Федерацией как оккупирующей державой", а также "по поводу продолжающейся дестабилизации обстановки в Крыму вследствие поставок Российской Федерацией современных систем вооружений, в том числе самолетов и ракет, способных нести ядерное оружие, оружия и боеприпасов и направления ею военнослужащих на территорию Украины".

Бесперспективные попытки

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании подчеркнул бесперспективность подобных инициатив украинской стороны. "На решение крымчан сегодняшнее голосование никак не повлияет, - сказал дипломат. - Они только лишний раз убедятся в том, насколько правильно поступили в 2014 году, решив воссоединиться с Россией". "Чем раньше Украина осознает бесперспективность попыток вернуть крымчан вопреки их воле - тем лучше для нее", - заключил он.

Представитель Сирии в свою очередь сообщил, что его страна проголосовала против резолюции, так как Украина, "намеренно пытается вовлечь Генеральную Ассамблею в политизированную дискуссию", не имеющую отношение к поддержанию мира и стабильности.

После государственного переворота на Украине власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Киев отказался признавать Крым частью России, несмотря на убедительные итоги референдума.