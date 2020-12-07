Служба национальной безопасности Армении сообщила о принуждении граждан к участию в акциях

ЕРЕВАН, 7 декабря. /ТАСС/. Служба национальной безопасности (СНБ) Армении сообщила о случаях принуждения граждан к участию в проводимых в стране митингах оппозиции. Информация об этом в понедельник размещена на сайте ведомства.

"СНБ Армении располагает сведениями о том, что некоторые юридические лица, руководители органов местного самоуправления принуждают находящихся в подчинении граждан к участию в митингах оппозиции. Применяются: материальное поощрение, уговоры и угрозы увольнения. Призываем не подчинятся незаконным требованиям. Все случаи принуждения будут раскрыты, а виновные понесут наказание", - говорится в сообщении.

СНБ призвало также "не поддаваться на провокации, проявить высокую ответственность, так как в стране существует опасность организации массовых беспорядков, что может подорвать внутреннюю безопасность Армении".

Оппозиционные политики считают, что подписанное Николом Пашиняном 9 ноября совместное с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, по сути, стало капитуляцией. Оппоненты Пашиняна также возлагают на него ответственность за экономические и социальные проблемы республики.

Пашинян ранее заявлял, что после перехода города Шуши в Карабахе под контроль азербайджанских войск борьба для армянской стороны потеряла смысл, так как с этого момента Ереван уже не смог бы добиться перелома в боевых действиях. Президент Армении Армен Саркисян призывал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.