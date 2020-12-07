Глава МИД Армении отправится во Францию с рабочим визитом 8 декабря

ЕРЕВАН, 7 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян 8 - 9 декабря отправится с рабочим визитом во Францию. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.

"8 - 9 декабря министр иностранных дел Армении Ара Айвазян прибудет во Францию с рабочим визитом. Состоятся переговоры министра Айвазяна с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом", - говорится в сообщении.

В рамках поездки запланированы встречи Айвазяна с генеральным секретарем Международной организации Франкофонии Луизой Мушикивабо и генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азулай.

Свой первый зарубежный визит 7 декабря глава МИД Армении осуществил в Россию, где провел переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября. После полутора месяцев боев в зоне конфликта, 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Минская группа ОБСЕ, сопредседателем являются Россия, США и Франция, была создана как формат для поиска путей мирного урегулирования конфликта. В ее состав также входят Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, Армения и Азербайджан.