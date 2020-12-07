Лондон заявил, что готов отказаться от спорных пунктов в законопроекте о внутреннем рынке

ЛОНДОН, 7 декабря. /ТАСС/. Правительство Великобритании готово внести поправки в текст спорного законопроекта о внутреннем рынке, нарушающего условия соглашения о Brexit. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра Бориса Джонсона по итогам состоявшихся в понедельник в Брюсселе переговоров канцлера герцогства Ланкастерского Майкла Гоува с заместителем председателя Еврокомиссии Марошом Шефчовичем.

"Переговоры [Великобритании с ЕС] продвигаются вперед, и в ближайшие дни все станет окончательно ясно. Если решения, обсуждаемые в ходе этих переговоров, будут достигнуты, правительство Соединенного Королевства будет готово изъять из текcта билля о внутреннем рынке пункт 44, касающийся экспортных деклараций, - говорится в заявлении Даунинг-стрит, 10. - Оно также будет готово ограничить возможности применения пунктов 45 и 47 об оказании госпомощи с тем, чтобы они могли быть задействованы лишь при условии соблюдения прав и обязанностей Соединенного Королевства в соответствии с международным правом".

Ранее Лондон настаивал на том, что не будет менять текст билля, несмотря на протесты, которые этот документ вызвал в самом королевстве, Брюсселе и даже Вашингтоне. О готовности пойти на уступки британская сторона заявила после того, как в воскресенье в Брюсселе началась завершающая стадия торговых переговоров между королевством и Евросоюзом. В понедельник в Палате общин британского парламента также возобновились дебаты по законопроекту, который был ранее утвержден нижней палатой британского парламента, однако отвергнут Палатой лордов. Теперь окончательное решение о том, какие именно положения войдут в итоговый текст документа, остается за британским кабмином и лично Борисом Джонсоном.

Предложенный британским правительством закон о внутреннем рынке призван регулировать торговые отношения между составными частями Соединенного Королевства (включая Северную Ирландию) с момента завершения переходного периода после Brexit 31 декабря 2020 года, а также служить страховкой на случай провала торговых переговоров с ЕС и попыток Брюсселя радикально трактовать условия сделки. Законопроект предусматривает возможность отступления от положений протокола по Северной Ирландии (части соглашения о Brexit), который, по словам Джонсона, в своем нынешнем виде позволяет ЕС вводить любые тарифы на товары, перемещаемые внутри королевства - из Великобритании в Северную Ирландию.

Критики билля утверждают, что он не только подорвет доверие к королевству на международной арене, но и поставит под угрозу Белфастское соглашение 1998 года. Эта договоренность между правительствами Соединенного Королевства и Ирландии, также известная как Соглашение Страстной пятницы, позволила прекратить многолетний кровавый конфликт между протестантской и католической общинами Северной Ирландии.