Новейший британский авианосец выбыл из строя из-за затопления машинного отделения

ЛОНДОН, 8 декабря. /ТАСС/. Новейший британский авианосец HMS Prince of Wales выбыл из строя на срок до полугода из-за произошедшего на его борту затопления. Как сообщила газета The Sun, инцидент, о котором стало известно только сейчас, произошел еще в октябре в порту приписки авианосца в Портсмуте.

По информации издания, инцидентом, в результате которого тысячи литров воды затопили машинное отделение, а электрические щитки находились под водой в течение суток, стал прорыв пожарного водопровода. По данным источника издания, ремонт авианосца может обойтись в миллионы фунтов и продлиться до мая следующего года.

Агентство PA приводит слова официального представителя королевских Военно-морских сил Великобритании, который подтвердил, что "Принц Уэльский", строительство которого обошлось в £3,1 млрд (304 млрд рублей по текущему курсу), проходит в порту Портсмута "ремонт после произошедшего затопления машинного отделения". "Экипаж корабля готовится к выходу в море для дальнейшей тренировки и испытаний в 2021 году", - добавил он.

Как уточняет в этой связи The Sun, затопление произошло перед намеченным до конца этого года отбытием "Принца Уэльского" к берегам США, где были запланированы учения со взлетом и приземлением на его палубу истребителей F-35. PA напоминает, что это уже второй инцидент с затоплением корабля за последние полгода. В мае в социальных сетях уже появлялось видео затопленных жилых помещений корабля.

Новейший британский авианосец HMS Prince of Wales в конце сентября 2019 года впервые вышел в море из шотландского Росайта, где он был построен. Тогда он прошел испытания - на палубу авианосца впервые приземлился самолет, а его силовая установка была протестирована на максимальной скорости в 25 узлов.

Водоизмещение корабля, строительство которого началось в 2014 году, составляет 65 тыс. тонн, длина - 280 метров. Изначально было объявлено, что он будет полностью готов к выполнению любых поставленных задач к 2023 году. Он рассчитан на то, чтобы нести на борту 36 истребителей F-35В с вертикальной посадкой, а также 4 вертолета, однако в случае необходимости способен принять около 70 истребителей. Двумя годами ранее, в 2017 году, в состав британского флота был официально введен полностью аналогичный по характеристикам авианосец - Queen Elizabeth.