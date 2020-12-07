Суды в Джорджии и Мичигане отклонили иски с требованием признать победу Трампа на выборах

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Федеральные окружные суды в американских штатах Джорджия и Мичиган в понедельник отклонили иски с требованием признать победу республиканца Дональда Трампа на выборах президента. Об этом сообщил телеканал CNBC.

В обоих случаях иски подала адвокат Сидни Пауэлл, выступающая в поддержку действующего американского лидера. Она добивается того, чтобы в этих и ряде других штатов победу на выборах президента демократа Джозефа Байдена признали недействительной. Пауэлл полагает, что на выборах имели место массовые фальсификации.

В Джорджии суд отказался удовлетворить требования Пауэлл о том, чтобы губернатору штата запретили повторно сертифицировать итоги выборов. Судья Тимоти Бэттон отметил, что данный вопрос находится вне его компетенции. В Мичигане судья Линда Паркер заявила, что утверждения о якобы имевших место фальсификациях не подкреплены доказательствами.

Победа в обоих штатах дала Байдену по 16 голосов выборщиков. Власти Джорджии заявили в понедельник, что повторный пересчет голосов утвердил итоги волеизъявления в штате, согласно которым победу в нем на выборах президента одержал демократ.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом. Профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало Байдена избранным президентом и уведомило в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала приема и передачи дел в рамках предстоящего вступления в должность следующего американского лидера. Тем не менее Трамп не признает поражение и заявляет о намерении обращаться в суды с требованием провести пересчет голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.