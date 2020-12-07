США не рассматривают возможность введения новых пошлин на товары из КНР

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов на данный момент не рассматривают возможность введения новых таможенных пошлин на товары из Китая. Об этом заявил в понедельник глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу в интервью газете The Washington Post.

"На данный момент мы не планируем никаких новых пошлин в отношении Китая", - отметил он, отвечая на вопрос о возможном введении новых тарифов.

Он подчеркнул, что Вашингтон продолжает вести торговые переговоры с Пекином. "Мы продолжаем взаимодействовать [с Китаем]. У нас есть серьезные разногласия", - отметил Кадлоу.

"Наш торгпред сообщил, что они [Китай] соблюдают торговое соглашение. Китай выполняет значительную часть торговой сделки", - добавил он.

Торговая сделка с Китаем

Церемония подписания соглашения о первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах. По словам Трампа, сделка позволит США сократить крупный дефицит в двустороннем товарообороте с Китаем.

Впоследствии хозяин Белого дома несколько раз подчеркивал, что Вашингтон будет выстраивать дальнейшие отношения с Пекином, принимая во внимание прежде всего то, как Китай выполняет январскую договоренность. 14 июля Трамп заявил в интервью телекомпании CBS, что не заинтересован в переговорах с Китаем о второй фазе торговой сделки и причиной этого является ситуация с коронавирусом.