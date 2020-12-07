В Белом доме заявили, что передача власти от Трампа Байдену будет мирной

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп проведет мирную передачу власти новой администрации избранного президента Джозефа Байдена. Об этом заявил в понедельник глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу в интервью газете The Washington Post.

Отвечая на вопрос о том, будет ли передача власти от республиканца демократу мирной, он подчеркнул: "Я знаю, что будет мирная передача власти".

Он добавил, что не может прогнозировать то, чем президент США Дональд Трамп "будет заниматься во время [церемонии] инаугурации" демократа Джозефа Байдена, которая пройдет 20 января следующего года. "Все зависит от него самого [Трампа]", - добавил глава Национального экономического совета Белого дома.

При этом он указал, что не считает Трампа "раздраженным президентом" в связи с результатами прошедших 3 ноября выборов. "Я вижу президента, который считает важным весьма внимательно следить за возможными фальсификациями на выборах", - пояснил он. Ранее информационный портал Axios сообщил, что Трамп планирует 20 января улететь из Белого дома на вертолете, а затем отправиться на президентском самолете во Флориду, пропустив тем самым все официальные церемонии в столице. Кадлоу при этом подчеркнул, что он бы при любом раскладе покинул свой пост, он также не будет присутствовать на церемонии инаугурации Байдена.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом. Профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало Байдена избранным президентом и уведомило в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала приема и передачи дел в рамках предстоящего вступления в должность следующего американского лидера. Тем не менее Трамп не признал поражение и заявил о намерении обращаться в суды с требованием провести пересчет голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.