Мэром Кривого Рога избран кандидат от "Оппозиционной платформы - за жизнь"

КИЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Представитель украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Константин Павлов победил во втором туре выборов мэра Кривого Рога Днепропетровской области. Официальные результаты голосования обнародовала в понедельник территориальная избирательная комиссия.

"По информации городской территориальной избирательной комиссии, больше всего голосов во втором туре мэрских выборов в Кривом Роге набрал Константин Павлов. Его поддержал 97 591 избиратель - 56,97%. На втором месте оказался [кандидат от правящей партии "Слуга народа"] Дмитрий Шевчик. За него проголосовали 69 369 избирателей", - сообщил местный телеканал "Первый городской".

По данным ЦИК Украины, явка на выборах составила 35,14%.

Второй тур выборов мэра Кривого Рога проходил в воскресенье, первый тур состоялся 25 октября. Лидером тогда стал действующий глава города Юрий Вилкул, однако во втором туре он не участвовал. 12 ноября стало известно, что 71-летнего Вилкула госпитализировали из-за проблем с сердцем, а 17 ноября он объявил о снятии кандидатуры, пояснив это состоянием здоровья. Вилкул тогда заявлял, что отказывается от участия в избирательной кампании в пользу Павлова. Таким образом, во втором туре принял участие Павлов, набравший на первом этапе 9,15% голосов, и Шевчик, получивший 25 октября 25,6% электоральной поддержки.