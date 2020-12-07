Власти Джорджии после повторного пересчета голосов вновь утвердили победу Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Власти американской Джорджии после нового пересчета голосов в понедельник повторно сертифицировали итоги волеизъявления в штате, согласно которым победу в нем на выборах президента одержал демократ Джозеф Байден. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте секретаря штата Брэда Раффенспергера.

В документе отмечается, что в Джорджии провели уже два пересчета голосов. Оба они "подтвердили первоначальные итоги". Раффенспергер констатировал, что суд отклонил судебный иск с требованием запретить повторную сертификацию итогов выборов.

Секретарь ранее сообщил на пресс-конференции, что в Джорджии проводятся расследования в связи с отдельными нарушениями при голосовании. Раффенспергер дал понять, что речи о массовых фальсификациях не идет.

Власти Джорджии в ноябре утвердили итоги голосования, согласно которым в штате на выборах президента выиграл Байден. Победа в Джорджии дает кандидату 16 голосов выборщиков. Действующий президент США Дональд Трамп позже потребовал провести повторный пересчет голосов.

Представители американского лидера полагают, что при голосовании имели место фальсификации, которые не были учтены при повторной обработке бюллетеней. Республиканец неоднократно призывал провести сверку подписей на отправленных по почте бюллетенях с теми, которые избиратели оставляли при регистрации. Действующий президент утверждал, что в случае проверки подписей победителем в Джорджии признают его.

Всеобщие выборы в стране прошли 3 ноября. Согласно журналистским оценкам, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Демократ заявил, что одержал верх. Баллотирующийся на второй срок республиканец не признал поражение и объявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.