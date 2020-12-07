Трамп заявил, что выборы в США прошли на уровне страны третьего мира

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Всеобщие выборы в США прошли на уровне страны третьего мира, они были "полностью сфальсифицированы". Такое мнение высказал в понедельник американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Выборы были сфальсифицированы. Если вы посмотрите на разные штаты, выборы были полностью сфальсифицированы. Это позор для нашей страны. Это похоже на страну третьего мира, эти бюллетени сыплются отовсюду с использованием устройств, которые неизвестно кому даже принадлежат, и о которых никто ничего не знает", - утверждал глава государства.

"Они [демократы] называют это сбоями. Сбои не были сбоями, их [демократов] поймали на рассылке тысяч голосов, которые, кстати, все были против меня", - считает Трамп. "В ближайшие пару дней вы увидите много чего важного", - указал он.

Президент также подчеркнул, что все в порядке со здоровьем его личного адвоката 76-летнего Рудольфа Джулиани, который ранее заразился новым коронавирусом. "С ним все хорошо. Никакой температуры, и он позвонил мне сегодня [в понедельник] утром. Он был первый, кто мне позвонил", - подчеркнул глава вашингтонской администрации.

В конце прошлого месяца Трамп также сравнил США со страной третьего мира в связи с американской технической инфраструктурой, которая используется при голосовании.

Всеобщие выборы в стране прошли 3 ноября. Согласно журналистским оценкам, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Демократ заявил, что одержал верх. Баллотирующийся на второй срок республиканец не признал поражение и объявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.