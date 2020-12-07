Зеленский подписал законы о поддержке граждан и бизнеса во время пандемии

КИЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о помощи бизнесу и гражданам в период пандемии коронавируса. Среди инициатив - предоставление единоразовой материальной помощи работникам, пострадавшим в результате введения в стране карантина, сообщил в понедельник офис главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которые он инициировал для поддержки граждан и бизнеса в период действия карантинных мероприятий по предотвращению распространения на Украине COVID-19. Законодательные инициативы были приняты Верховной радой 4 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.

Одна из подписанных инициатив - закон "О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий <...>". Закон предусматривает предоставление единовременной материальной помощи в размере 8 тыс. гривен ($283) наемным работникам, которые потеряли часть заработной платы вследствие введения карантина, и физическим лицам - предпринимателям, потерявшим часть дохода. Документ также учитывает единовременную материальную помощь компаниям для выплат наемным работникам, чтобы не сокращать их во время действия карантина.

Закон также предусматривает единовременную компенсацию компаниям с целью возмещения расходов, понесенных на уплату единого социального взноса (ЕСВ) на общеобязательное государственное социальное страхование. Размер единовременной компенсации составит среднемесячную сумму ЕСВ из расчетов последних десяти месяцев.

Еще один подписанный Зеленским закон предусматривает ряд налоговых стимулов для граждан, малого и среднего бизнеса на период возможного объявления карантина. В частности, документом разрешается списывание налогового долга налогоплательщикам в случае, если совокупный размер долга плательщика по всем налогам и сборам не превышает 3 060 гривен ($108). Зеленский подписал в понедельник еще один нормативный акт, расширяющий перечень направлений, по которым могут использоваться средства государственного Фонда по борьбе с последствиями эпидемии коронавируса. Этими средствами может финансироваться единовременная материальная помощь гражданам в случае усиления карантина, материальная помощь бизнесу для сохранения рабочих мест, одноразовая компенсация бизнеса для уплаты ЕСВ за наемных работников.

По состоянию на понедельник общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии на Украине составило 821 947, выздоровели 423 704 человека, 13 733 умерли от осложнений. Президент Украины Владимир Зеленский 4 декабря заявил, что в декабре в стране не будет строгого карантина в связи с пандемией. В то же время, как отметил тогда глава государства, решение о возможном локдауне в январе будет рассмотрено на этой неделе. Зеленский признал, что "избежать локдауна будет очень сложно".