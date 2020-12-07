Источник: Хафтар обсуждает в Каире возможную эскалацию со стороны формирований ПНС Ливии

КАИР, 7 декабря. /ТАСС/. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар обсуждает в Каире с представителями египетского руководства возможную в скором времени эскалацию со стороны формирований, поддерживающих заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС премьера Фаиза Сарраджа). Об этом заявил в понедельник ТАСС источник в командовании силами фельдмаршала.

В частности, в окружении Хафтара в последние дни неоднократно заявляли, что продолжают с обеспокоенностью следить за действиями Турции, которая оказывает поддержку столичному кабмину на основании подписанного год назад меморандума о военном сотрудничестве, предупреждая о том, что подобные действия никак не способствуют продвижению идущего сейчас по разным трекам межливийского диалога. Так, поступала информация о том, что Анкара перебрасывает военную технику, в том числе на авиабазу Эль-Ватыя (в 100 км к юго-западу от Триполи), а также новые группы наемников. Кроме того, сообщалось, что неподалеку от берегов контролируемого армией Сирта была замещена группировка из нескольких кораблей турецкого флота.

"Фельдмаршал обсуждает в Каире развитие на местах в свете направляемых Турцией военных подкреплений и подготовки армии к противодействию возможным попыткам пересечь озвученные ранее "красные линии" (атаки со стороны формирований ПНС на Сирт и Эль-Джуфру, прим. ТАСС) и вероятное нападение иностранными наемниками и вооруженными милициями при поддержке турецких сил на "нефтяной полумесяц", - указал собеседник агентства. Известно, что Хафтар планировал провести встречу с членами специального египетского комитета по ливийскому кризису, а также представителями командования вооруженных сил АРЕ. В рамках зарубежной поездки командующий ЛНА также намерен посетить Париж.

Накануне силы ЛНА, дислоцированные в районе Сирта, объявили о повышении боеготовности в связи с "продолжающимся притоком турецких военных подкреплений в западную Ливию" и мобилизацией наемников в различных районах. Оперативному штабу в этом регионе дано указание вести мониторинг и сообщать о всех передвижениях этих сил.

Ранее в понедельник официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмед аль-Мисмари заявил, что она продолжает выполнять положения соглашения, достигнутого 23 октября в Женеве участниками Совместного военного комитета "5+5" (по пять военных от ЛНА и ПНС) с целью "прекращения ливийского кризиса". Между тем он отметил, что в столичном кабмине есть определенные круги, которые пытаются сорвать перемирие, призвав все воинские подразделения не реагировать на возможные провокации.