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Пандемия COVID-19

В Киеве сообщили о возможных планах США поставлять на Украину вакцину от коронавируса

Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что страна не будет закупать российскую вакцину "Спутник V" до завершения всех этапов клинических исследований

КИЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Вопрос поставок вакцины от коронавируса на Украину будет рассмотрен правительством США. Об этом в пятницу сообщила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин в ходе телефонного разговора с министром здравоохранения Украины Максимом Степановым, о результатах которого проинформировало министерство на своей странице в Facebook.

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"Уже сегодня мы проведем совещание с правительством США о поставках вакцины на Украину, где обсудим сроки и объемы поставки", - заверила она. При этом, по утверждению Квин, США "поддерживают официальную позицию МОЗ [Министерство здравоохранения] Украины об отказе от использования российской вакцины". Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что страна не будет закупать вакцину РФ "Спутник V" до завершения всех этапов клинических исследований.

В ходе разговора, как добавили в министерстве, Степанов обратился с просьбой рассмотреть Украину как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцин в "режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях", пояснив это тем, что Украина находится в состоянии конфликта в Донбассе. "Со своей стороны временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин заверила, что она и ее команда сделают все возможное, чтобы Украина получила вакцины против COVID-19 в кратчайшие сроки", - проинформировала пресс-служба, добавив, что США готовы помочь Украине также в разработке алгоритма действий по логистике и планов вакцинации.

Степанов заявил, что в ближайшие две недели Украина подпишет договоры о поставках вакцины против COVID-19 с некоторыми компаниями-производителям. Однако, по словам министра, "это не гарантирует получения Украиной вакцин в ближайшие месяцы, ведь первая произведенная партия вакцин будет закрывать потребности GAVI COVAX".

COVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI), с его помощью поддерживается создание производственных мощностей и проводятся закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.

По состоянию на понедельник общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии на Украине составило 821 947, выздоровели 423 704 человека, 13 733 умерли от осложнений.

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УкраинаСШАРоссияПандемия COVID-19
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