В Киеве сообщили о возможных планах США поставлять на Украину вакцину от коронавируса

КИЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Вопрос поставок вакцины от коронавируса на Украину будет рассмотрен правительством США. Об этом в пятницу сообщила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин в ходе телефонного разговора с министром здравоохранения Украины Максимом Степановым, о результатах которого проинформировало министерство на своей странице в Facebook .

"Уже сегодня мы проведем совещание с правительством США о поставках вакцины на Украину, где обсудим сроки и объемы поставки", - заверила она. При этом, по утверждению Квин, США "поддерживают официальную позицию МОЗ [Министерство здравоохранения] Украины об отказе от использования российской вакцины". Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что страна не будет закупать вакцину РФ "Спутник V" до завершения всех этапов клинических исследований.

В ходе разговора, как добавили в министерстве, Степанов обратился с просьбой рассмотреть Украину как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцин в "режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях", пояснив это тем, что Украина находится в состоянии конфликта в Донбассе. "Со своей стороны временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин заверила, что она и ее команда сделают все возможное, чтобы Украина получила вакцины против COVID-19 в кратчайшие сроки", - проинформировала пресс-служба, добавив, что США готовы помочь Украине также в разработке алгоритма действий по логистике и планов вакцинации.

Степанов заявил, что в ближайшие две недели Украина подпишет договоры о поставках вакцины против COVID-19 с некоторыми компаниями-производителям. Однако, по словам министра, "это не гарантирует получения Украиной вакцин в ближайшие месяцы, ведь первая произведенная партия вакцин будет закрывать потребности GAVI COVAX".

COVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI), с его помощью поддерживается создание производственных мощностей и проводятся закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.

По состоянию на понедельник общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии на Украине составило 821 947, выздоровели 423 704 человека, 13 733 умерли от осложнений.