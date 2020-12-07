Санду заявила, что из-за пандемии на ее инаугурации не будет зарубежных гостей

КШИНЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Предстоящая 24 декабря церемония вступления в должность избранного президента Молдавии Майи Санду пройдет без зарубежных гостей из-за пандемии.

"Нам пришлось отказаться от приглашений зарубежных гостей из-за пандемии - мы не хотим создавать опасность заражения. Поэтому, вопреки закону, предусматривающему присутствие депутатов парламента и других официальных лиц, церемония пройдет очень скромно", - сказала Санду, выступая в понедельник в эфире телеканала ProTV.

Во втором туре президентских выборов 15 ноября победила лидер партии "Действие и солидарность", экс-премьер Санду. Она набрала 57,72% голосов, обойдя действующего президента Игоря Додона, который получил 42,28%. Полномочия действующего президента истекают 23 декабря 2020 года.