Надзорное ведомство считает, что советник Трампа нарушил закон о политической деятельности

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Независимый федеральный орган США по осуществлению надзора обвинил главу Национального совета по торговле при Белом доме Питера Наварро в нарушении закона Хэтча от 1939 года. Закон запрещает госслужащим, за исключением президента и вице-президента, высказываться в поддержку кандидатов на выборах.

"Направляем результаты расследования о том, что Питер Наварро участвовал в запрещенной политической деятельности. Управление [независимого органа] пришло к заключению, что Наварро несколько раз нарушил закон Хэтча, когда занимался политической деятельностью в нынешней должности, - говорится в распространенном в понедельник документе ведомства. - Питер Наварро не воспользовался возможностью ответить на доклад [о нарушениях]".

В частности, утверждается, что советник Трампа в интервью критиковал кандидатов от демократов в президенты Джозефа Байдена и вице-президенты Камалу Харрис. В октябре надзорное ведомство предъявило обвинения в нарушении закона Хэтча госсекретарю США Майклу Помпео.