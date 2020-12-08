СМИ: в Израиле министры поддержали введение комендантского часа с 9 декабря

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 декабря. /ТАСС/. Израильская правительственная комиссия по борьбе с коронавирусом проголосовала в понедельник за предложение ввести в Израиле с 9 декабря по 2 января ночной комендантский час. Об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth.

По ее данным, время начала и конца комендантского часа, а также расстояние, на которое израильтянам будет разрешено отходить от своих домов в период его действия, правительство Израиля обсудит и утвердит 8 декабря. После этого новая ограничительная мера должна быть вынесена на обсуждение Кнессета (парламент страны). Если она будет утверждена, режим ночного комендантского часа будет действовать в еврейском государстве все восемь дней начинающегося 10 декабря иудейского праздника Ханука и весь период встречи Нового года, отмечает издание.

Врачи выявили в Израиле за последние 24 часа 1 230 заразившихся новым коронавирусом, число инфицированных в стране достигло 345 201. Согласно сводке, в Израиле, население которого составляет 9 млн человек, лечение в настоящий момент проходят 12 776 заразившихся, состояние 331 пациента оценивается как тяжелое, 112 человек нуждаются в искусственной вентиляции легких. С начала пандемии в Израиле умерли 2 917 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщили в министерстве.

1 ноября в Израиле начался второй этап смягчения повторного карантина, введенного 18 сентября и ужесточенного через неделю до тотального. С начала декабря число ежедневно выявляемых заразившихся вновь стало превышать 1 тыс., что вызывает обеспокоенность властей. Первый в 2020 году карантинный период действовал в Израиле с марта по май, но после отмены большинства ограничений в стране возобновился рост числа случаев инфицирования коронавирусом.

Отсутствие защитной маски в Израиле карается штрафом в размере 500 шекелей (около 11,5 тыс. рублей). За превышение числа участвующих в собраниях наказание составляет 1 тыс. шекелей (около 23 тыс. рублей).