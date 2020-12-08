Санду считает, что Молдавия не должна оплачивать долги за газ Приднестровья

КИШИНЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Избранный президент Молдавии считает, что граждане республики с правого берега Днестра не должны оплачивать долги перед "Газпромом", накопленные жителями непризнанного Приднестровья. Об этом она заявила в интервью телеканалу PRO TV.

"Этот долг не должен оплачиваться жителями Республики Молдова с правого берега [Днестра]. Они регулярно платят за потребленный газ. <...> Нужно выяснить, откуда взялся этот долг, как управляется компания "Молдовагаз", и как она управлялась все эти годы", - сказала Санду.

"Я бы хотела, чтобы обсуждение этой проблемы происходило не через прессу. Я постараюсь обсудить этот вопрос с РФ, чтобы найти решение, но наша позиция здесь понятна", - отметила она.

Ранее действующий президент Молдавии Игорь Додон сообщил ТАСС, что вопрос долга "Газпрому" увязывается с решением приднестровской проблемы. Он объяснил, что долг является обязанностью дочерней компании "Газпрома" - "Молдовагаз". Додон допустил, что, после того как будет найдено решение проблемы Приднестровья, активы компании в этом регионе могут быть использованы для погашения долга.

Крупнейшими акционерами "Молдовагаза" являются "Газпром" (50%), правительства Молдавии (35,3%) и Приднестровья (13,44%). По данным "Молдовагаз", общая задолженность перед ПАО "Газпром" по состоянию на ноябрь 2020 года составляет $7,24 млрд, в том числе правобережье $0,56 млрд и левобережье (Приднестровье) $6,68 млрд.