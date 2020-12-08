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Байден в годовщину нападения Японии на Перл-Харбор призвал американцев помнить о погибших

По словам избранного президента США, страна должна обеспечить тем, кто служил в вооруженных силах, "всю ту заботу, на которую они имеют полное право"

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден выступил в понедельник с заявлением по случаю 79-й годовщины нападения вооруженных сил императорской Японии на американскую военно-морскую базу Перл-Харбор на Гавайях, призвав американцев помнить о погибших в годы войны.

"Сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто погиб на базе Перл-Харбор 79 лет назад, - указал Байден в сообщении, размещенном в Twitter. - Мы также салютуем тем, кто непреклонно и мужественно исполнял свой долг. Наша страна находится в неоплатном долгу перед теми, кто служил в вооруженных силах, и должна обеспечить им всю ту заботу, на которую они имеют полное право".

7 декабря 1941 года японская палубная авиация нанесла удар по американской военно-морской базе Перл-Харбор (Гавайские острова). Безвозвратные потери США составили свыше 2,3 тыс. военнослужащих, были потоплены четыре линкора, уничтожены 188 самолетов. Это внезапное нападение послужило поводом вступления США во Вторую мировую войну.

Теги
ЯпонияСШАБайден, Джозеф (Джо)
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