Байден в годовщину нападения Японии на Перл-Харбор призвал американцев помнить о погибших

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден выступил в понедельник с заявлением по случаю 79-й годовщины нападения вооруженных сил императорской Японии на американскую военно-морскую базу Перл-Харбор на Гавайях, призвав американцев помнить о погибших в годы войны.

"Сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто погиб на базе Перл-Харбор 79 лет назад, - указал Байден в сообщении, размещенном в Twitter. - Мы также салютуем тем, кто непреклонно и мужественно исполнял свой долг. Наша страна находится в неоплатном долгу перед теми, кто служил в вооруженных силах, и должна обеспечить им всю ту заботу, на которую они имеют полное право".

7 декабря 1941 года японская палубная авиация нанесла удар по американской военно-морской базе Перл-Харбор (Гавайские острова). Безвозвратные потери США составили свыше 2,3 тыс. военнослужащих, были потоплены четыре линкора, уничтожены 188 самолетов. Это внезапное нападение послужило поводом вступления США во Вторую мировую войну.