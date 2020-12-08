Reuters: Байден намерен назвать кандидата на пост министра обороны США 11 декабря

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден планирует объявить кандидата на пост министра обороны в будущей администрации 11 декабря. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters .

По его данным, Байден, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что намерен назвать имя кандидата на пост шефа Пентагона в предстоящую пятницу. Демократ может выдвинуть кандидата на должность министра юстиции, генерального прокурора США уже на этой неделе.

По сведениям портала Axios, одним из возможных кандидатов на пост министра обороны США в администрации Байдена является отставной генерал Ллойд Остин. В случае выдвижения и последующего утверждения его кандидатуры сенаторами Остин станет первым темнокожим на посту руководителя Пентагона.