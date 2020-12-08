Конгрессмены США приняли законопроект о статусе "временно защищенных лиц" для гонконгцев

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США в понедельник одобрила законопроект о предоставлении жителям специального административного района КНР Гонконга статуса "временно защищенных лиц", который подразумевает особые иммиграционные правила. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты.

Законопроект (Hong Kong People's Freedom and Choice Act) был одобрен единогласно и теперь отправится на рассмотрение Сената Конгресса США. В случае одобрения верхней палатой он поступит на подпись президенту США.

Статус "временно защищенных лиц" подразумевает выдачу гражданам той или иной страны разрешения на работу в США и временного вида на жительство. Тем не менее он не предусматривает получение в дальнейшем грин-карты, то есть права на постоянное жительство.

В настоящее время этим статусом наделены граждане Гаити, Гондураса, Йемена, Сальвадора, Непала, Никарагуа, Сирии, Судана, Сомали и Южного Судана.

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами, и предусматривает в качестве высшей меры наказания пожизненное заключение. Центральное правительство Китая также создало в этом административном районе специальные органы госбезопасности, на которые не будет распространяться юрисдикция гонконгской администрации. Белый дом воспринял данную инициативу как "нарушение автономии" и принципа "одна страна - две системы".