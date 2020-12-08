Власти США объявили о планах поставить Тайваню военные средства связи на $280 млн

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены поставить Тайваню военные средства защищенной связи на сумму $280 млн. Об этом сообщили в четверг Госдепартамент США и профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между Вооруженными силами США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

Как считает внешнеполитическое ведомство США, предлагаемая сделка "укрепит безопасность получателя" упомянутой американской военной техники. Кроме того, получение Тайванем новых систем "мобильной и защищенной связи", предназначенных для вооруженных сил, будет способствовать "поддержанию политической стабильности, военного баланса <...> в регионе", утверждают американские власти.

Разрешение на выполнение этой договоренности, которое в соответствии с национальным законодательством выдает Госдепартамент США, получено. Американская администрация уже официально уведомила Конгресс США о принятом ею решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение нового соглашения и его возможное блокирование. Однако можно быть почти полностью уверенным в том, что Конгресс даст зеленый свет реализации этой оборонной сделки с Тайванем.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 23 ноября, что Пекин настаивает на прекращении Соединенными Штатами любых контактов с Тайванем в военной области.