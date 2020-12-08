Reuters: в ЛНА заявили, что задержали турецкое судно под ямайским флагом

ТАСС, 8 декабря. Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) задержали у берегов страны турецкое судно, шедшее под флагом Ямайки. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя ЛНА генерал-майора Ахмеда аль-Мисмари.

Как передает агентство, аль-Мисмари заявил, что турецкое торговое судно Mabrouka направлялось в порт города Мисрата на западе Ливии, но было задержано возле Дерны. Экипаж судна состоит из 17 человек, девять из них - граждане Турции.

В Ливии несколько лет параллельно существуют два органа исполнительной власти - Правительство национального согласия (ПНС, заседает в Триполи) и пользующееся поддержкой Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара и парламента временное правительство на востоке страны. Весной 2019 года Хафтар развернул наступление на Триполи, в ответ ПНС обратилось за поддержкой к Турции после того, как стороны заключили меморандум о сотрудничестве в военной области.

В окружении Хафтара в последние дни неоднократно заявляли, что продолжают с обеспокоенностью следить за действиями Турции, которая оказывает поддержку столичному кабмину. В ЛНА предупредили о том, что подобные действия никак не способствуют продвижению идущего сейчас по разным трекам межливийского диалога. Так, поступала информация о том, что Анкара перебрасывает в Ливию военную технику, в том числе на авиабазу Эль-Ватыя (в 100 км к юго-западу от Триполи), а также новые группы наемников. Кроме того, сообщалось, что неподалеку от берегов контролируемого армией Хафтара Сирта была замечена группировка из нескольких кораблей турецкого флота.