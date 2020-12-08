Палата общин проголосовала за спорные поправки к биллю, нарушающему условия Brexit

ЛОНДОН, 8 декабря. /ТАСС/. Палата общин британского парламента в понедельник вечером проголосовала за то, чтобы вновь внести в законопроект о внутреннем рынке спорные положения, из-за которых он нарушает условия соглашения о Brexit. В ходе голосования, которое транслировал в прямом эфире парламентский телеканал, 357 депутатов проголосовали за то, чтобы вернуть в проект документа пункты, которые ранее были из него изъяты Палатой лордов, а против инициативы высказались 268 парламентариев.

После этого билль должен вернуться на рассмотрение в Палату лордов, которая должна утвердить его, чтобы он стал законом. Как отмечают обозреватели телеканала Sky News, Палата лордов скорее всего вновь изымет спорные положения из документа, а Палата общин снова внесет их обратно. Ситуация, когда ни одна из палат не желает уступать, и законопроект передается из одной в другую, так и оставаясь неутвержденным, неформально называется парламентским пинг-понгом.

Ситуация вокруг законопроекта тесно связана с ходом торговых переговоров между Великобританией и ЕС. Как указывают британские комментаторы, в понедельник Лондон предложил отказаться от спорных пунктов в билле, подчеркнув, что решение будет зависеть от исхода продолжающихся торговых переговоров.

Предложенный британским правительством закон о внутреннем рынке призван регулировать торговые отношения между составными частями Соединенного Королевства (включая Северную Ирландию) с момента завершения переходного периода после Brexit 31 декабря 2020 года, а также служить страховкой на случай провала торговых переговоров с ЕС и попыток Брюсселя радикально трактовать условия сделки. Законопроект предусматривает возможность отступления от положений протокола по Северной Ирландии (части соглашения о Brexit), который, по словам премьер-министра Бориса Джонсона, в своем нынешнем виде позволяет ЕС вводить любые тарифы на товары, перемещаемые внутри королевства - из Великобритании в Северную Ирландию.

Критики билля утверждают, что он не только подорвет доверие к королевству на международной арене, но и поставит под угрозу Белфастское соглашение 1998 года. Эта договоренность между правительствами Соединенного Королевства и Ирландии, также известная как Соглашение Страстной пятницы, позволила прекратить многолетний кровавый конфликт между протестантской и католической общинами Северной Ирландии.