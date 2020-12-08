{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: несколько взрывов прогремело в городе Эль-Кунейтра к югу от Дамаска

Предположительно, удары по сирийской территории могли нанести израильские самолеты или артиллерия

ТАСС, 8 декабря. Мощные взрывы прогремели во вторник ночью в городе Эль-Кунейтра в 40 км к югу от сирийской столицы. Об этом сообщила телестанция Al-Ekhbariya.

Предположительно, удары по сирийской территории могли нанести израильские самолеты или артиллерия.

Ранее сирийский телеканал Al-Ekhbariya информировал, что 25 ноября атаке израильских ВВС подверглись армейские позиции возле населенного пункта Рувейхана в окрестностях Эль-Кунейтры. Удары последовали со стороны оккупированных Голанских высот. Сирийские ПВО открыли заградительный огонь по воздушным целям.

Теги
Сирия
Politico: Байден выбрал отставного генерала Остина кандидатом на пост министра обороны США
Он станет первым темнокожим на посту руководителя Пентагона
Читать полностью