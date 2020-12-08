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Politico: Байден выбрал отставного генерала Остина кандидатом на пост министра обороны США

Он станет первым темнокожим на посту руководителя Пентагона

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США демократ Джозеф Байден решил выдвинуть отставного генерала Ллойда Остина кандидатом на пост министра обороны страны. Об этом сообщает в понедельник со ссылкой на свои источники газета Politico.

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В 2013-2016 годах Остин возглавлял Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (СЕНТКОМ). В случае выдвижения и последующего утверждения Сенатом Конгресса США кандидатуры Остина он станет первым темнокожим на посту руководителя Пентагона.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Байден планирует объявить кандидата на пост министра обороны в будущей администрации 11 декабря. Кроме того, демократ может уже на этой неделе объявить кандидата на должность министра юстиции, генерального прокурора США.

Всеобщие выборы в стране прошли 3 ноября. Согласно журналистским оценкам, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Демократ заявил, что одержал верх. Баллотирующийся на второй срок республиканец не признал поражение и объявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)
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