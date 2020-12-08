Мадуро поблагодарил Путина за участие наблюдателей из России в выборах

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил российского лидера Владимира Путина за участие наблюдателей из России в прошедших в воскресенье в Боливарианской Республике парламентских выборах.

"Господин Посол, прошу передать президенту Владимиру Путину нашу благодарность за его интерес к демократическому процессу в Венесуэле", - сказал глава государства в ходе встречи с российской делегацией наблюдателей, которая транслировалась в аккаунте политика в YouTube.

Венесуэльский лидер также отметил заявление МИД России, которое назвал "образцом уважения суверенитета народов". "Оно демонстрирует, как страна может быть державой через уважение других", - отметил Мадуро. Он подчеркнул важность строительства многополярного мира.

Наблюдать за выборами в Национальную Ассамблею Венесуэлы из России прибыла делегация, в состав которой входят представители Госдумы, Совета Федерации, а также посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам наблюдения за выборами в органы власти в зарубежных странах Владимир Чуров.

Парламентские выборы, на которых гражданам Венесуэлы предстояло избрать 277 депутатов Национальной ассамблеи (парламента), состоялись в минувшее воскресенье. После подсчета 82% бюллетеней проправительственный "Великий патриотический полюс" набирает 67,6% голосов, на втором месте - представляющий умеренную оппозицию "Демократический альянс" с 17,95% голосов. Значительная часть противников действующего правительства, которые в настоящее время контролируют парламент, в том числе лидер оппозиции Хуан Гуайдо, отказались от участия в голосовании и выразили сомнения относительно результатов выборов еще до их оглашения.