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СМИ: в Гонконге задержали восьмерых оппозиционеров, включая трех бывших законодателей

Все они подозреваются в участии в несанкционированных акциях протеста 1 июля 2020 года

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 8 декабря. /ТАСС/. Полиция Гонконга во вторник утром задержала по меньшей мере восьмерых оппозиционных деятелей, включая трех бывших депутатов Законодательного совета. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Все они подозреваются в участии в несанкционированных акциях протеста 1 июля этого года. В тот день в Гонконге прошли демонстрации против принятия парламентом Китая нового закона об обеспечении национальной безопасности в этом специальном административном районе КНР. Полиция задержала в общей сложности 370 участников незаконных манифестаций, у некоторых изъяли сепаратистскую символику.

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламента КНР) принял закон об обеспечении нацбезопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами и предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение.

После принятия нового правового акта ряд организаторов прошлогодних массовых протестов объявил о прекращении своей антиправительственной деятельности на территории Гонконга, а некоторые попытались бежать за рубеж.

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