Мадуро заявил, что ожидает поступления больших объемов российской вакцины от COVID-19

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Надеюсь, что тысячи и миллионы доз вакцины "Спутник V" в скором времени прибудут в Венесуэлу", - сказал глава государства в ходе встречи с российской делегацией наблюдателей, которая транслировалась в аккаунте политика в YouTube в понедельник. Он также отметил, что испытания препарата в Боливарианской Республике проходят с большим успехом.

Ранее сообщалось о получении Каракасом 2 тыс. доз вакцины для того, чтобы принять участие в третьей фазе клинических испытаний. Исполнительный вице-президент республики Дельси Родригес также выступала с предложением о локализации ее производства в Карибском государстве.

Правительство Венесуэлы сообщило о первых двух случаях инфицирования в стране 13 марта, в тот же день был введен режим чрезвычайного положения. 17 марта Мадуро объявил о решении ввести карантин на всей территории страны. К настоящему времени в республике зарегистрировано 95 149 случаев заражения коронавирусом, количество летальных исходов - 830.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания. В начале октября в Венесуэлу прибыла первая партия этой вакцины.