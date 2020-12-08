Подведение итогов голосования в США: битвы в судах до последнего дня

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Важный этап наступил во вторник в процессе подведения итогов президентских выборов в США: в этот день, согласно Закону о выборщиках от 1887 года, наступает крайний срок, отпущенный властям штатов для завершения судебных исков и пересчетов бюллетеней. Кроме того, с этого дня Конгресс США уже не имеет права ставить под сомнение полномочия членов коллегии выборщиков, выдвинутых в каждом из штатов. Однако в ходе нынешних выборов, которые многие эксперты называют самыми необычными в истории США, попытки добиться пересмотра итогов голосования продолжаются буквально до последней минуты.

В Джорджии - тройной пересчет

В штате Джорджия в понедельник официально завершился пересчет бюллетеней, подтвердивший победу в этом штате Джозефа Байдена. Это уже был третий пересчет - первый провели после выборов 3 ноября, затем по требованию секретаря штата Брэда Раффенспергера был проведен аудит всего процесса подведения итогов голосования и ручной пересчет в связи с небольшим разрывом в голосах между Байденом и Трампом. Третий - на этот раз автоматизированный - пересчет бюллетеней провели по требованию штаба Трампа. "Мы теперь провели пересчет законно поданных бюллетеней три раза и результат остается неизменным, - заявил Раффенспергер в понедельник на пресс-конференции. - Сегодня аппарат секретаря штата повторно сертифицирует результаты выборов".

Несмотря на это сенаторы от штата Джорджия - Сидни Пауэлл и Лин Вуд подали в федеральный апелляционный суд 11 округа в Атланте иск с требованием отменить итоги выборов в Джорджии, однако уже через час после начала слушаний по иску судья Тимоти Баттен его отклонил. Как сообщила телекомпания CNN, он заявил что истцы "хотели бы подменить судебным решением итоги голосования в штате Джорджия, где 2,5 млн избирателей поддержали Джозефа Байдена". Ранее суд Северного округа Атланты отклонил аналогичный иск.

В Джорджии, по подсчетам информационного агентства Associated Press, Байден набрал 49,5% голосов, а Дональд Трамп - 49,3%.

Иск в Мичигане отклонен

В Мичигане, где группа республиканцев потребовала опечатать машины для голосования и признать Дональда Трампа победителем на выборах, окружной суд Восточного округа Мичигана в понедельник отклонил иск на том основании, что истцы пытаются "игнорировать волю миллионов избирателей". По сообщению газеты The Detroit News, судья Линда Паркер в своем решении отметила, что цель иска "не сколько в том, чтобы добиться результата, сколько в том, чтобы повлиять на доверие избирателей к демократическому процессу и к правительству". "Избиратели уже сказали свое слово", - добавила она.

В минувшую пятницу апелляционный суд Мичигана отклонил еще один иск республиканцев, пытавшихся оспорить исход выборов, поскольку юристы, представляющие интересы Дональда Трампа, не подали в суд документы до установленного законом штата срока - 30 ноября.

В Мичигане в поддержку Байдена проголосовали 50,6% избирателей, а за Трампа - 47,8%. Совет штата по выборам утвердил итоги голосования 23 ноября.

Крайний срок для иска в Пенсильвании

В штате Пенсильвания, где по данным Associated Press Джозеф Байден набрал 50% голосов, а Дональд Трамп - 48,8%, попытку оспорить итоги голосования предпринял конгрессмен-республиканец Майкл Келли. Он потребовал признать неконституционными действующие в штате правила голосования по почте и признать недействительными направленные по почте бюллетени. Как сообщила в понедельник газета The Philadelphia Inquirer, по решению члена Верховного суда США Сэмюела Алито Комиссия по выборам в штате Пенсильвания обязана представить свои аргументы на этот иск к 09:00 утра вторника (17:00 мск). После этого, по данным газеты, у суда в штате Пенсильвания "будет во вторник несколько часов на то, чтобы принять решение по иску, если он сочтет это необходимым".