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Выборы президента США - 2020

Подведение итогов голосования в США: битвы в судах до последнего дня

Cогласно Закону о выборщиках от 1887 года, наступил крайний срок, отпущенный властям штатов для завершения судебных исков и пересчетов бюллетеней
© AP Photo/Brynn Anderson, File

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Важный этап наступил во вторник в процессе подведения итогов президентских выборов в США: в этот день, согласно Закону о выборщиках от 1887 года, наступает крайний срок, отпущенный властям штатов для завершения судебных исков и пересчетов бюллетеней. Кроме того, с этого дня Конгресс США уже не имеет права ставить под сомнение полномочия членов коллегии выборщиков, выдвинутых в каждом из штатов. Однако в ходе нынешних выборов, которые многие эксперты называют самыми необычными в истории США, попытки добиться пересмотра итогов голосования продолжаются буквально до последней минуты.

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В Джорджии - тройной пересчет

В штате Джорджия в понедельник официально завершился пересчет бюллетеней, подтвердивший победу в этом штате Джозефа Байдена. Это уже был третий пересчет - первый провели после выборов 3 ноября, затем по требованию секретаря штата Брэда Раффенспергера был проведен аудит всего процесса подведения итогов голосования и ручной пересчет в связи с небольшим разрывом в голосах между Байденом и Трампом. Третий - на этот раз автоматизированный - пересчет бюллетеней провели по требованию штаба Трампа. "Мы теперь провели пересчет законно поданных бюллетеней три раза и результат остается неизменным, - заявил Раффенспергер в понедельник на пресс-конференции. - Сегодня аппарат секретаря штата повторно сертифицирует результаты выборов".

Несмотря на это сенаторы от штата Джорджия - Сидни Пауэлл и Лин Вуд подали в федеральный апелляционный суд 11 округа в Атланте иск с требованием отменить итоги выборов в Джорджии, однако уже через час после начала слушаний по иску судья Тимоти Баттен его отклонил. Как сообщила телекомпания CNN, он заявил что истцы "хотели бы подменить судебным решением итоги голосования в штате Джорджия, где 2,5 млн избирателей поддержали Джозефа Байдена". Ранее суд Северного округа Атланты отклонил аналогичный иск.

В Джорджии, по подсчетам информационного агентства Associated Press, Байден набрал 49,5% голосов, а Дональд Трамп - 49,3%.

Иск в Мичигане отклонен

В Мичигане, где группа республиканцев потребовала опечатать машины для голосования и признать Дональда Трампа победителем на выборах, окружной суд Восточного округа Мичигана в понедельник отклонил иск на том основании, что истцы пытаются "игнорировать волю миллионов избирателей". По сообщению газеты The Detroit News, судья Линда Паркер в своем решении отметила, что цель иска "не сколько в том, чтобы добиться результата, сколько в том, чтобы повлиять на доверие избирателей к демократическому процессу и к правительству". "Избиратели уже сказали свое слово", - добавила она.

В минувшую пятницу апелляционный суд Мичигана отклонил еще один иск республиканцев, пытавшихся оспорить исход выборов, поскольку юристы, представляющие интересы Дональда Трампа, не подали в суд документы до установленного законом штата срока - 30 ноября.

В Мичигане в поддержку Байдена проголосовали 50,6% избирателей, а за Трампа - 47,8%. Совет штата по выборам утвердил итоги голосования 23 ноября.

Крайний срок для иска в Пенсильвании

В штате Пенсильвания, где по данным Associated Press Джозеф Байден набрал 50% голосов, а Дональд Трамп - 48,8%, попытку оспорить итоги голосования предпринял конгрессмен-республиканец Майкл Келли. Он потребовал признать неконституционными действующие в штате правила голосования по почте и признать недействительными направленные по почте бюллетени. Как сообщила в понедельник газета The Philadelphia Inquirer, по решению члена Верховного суда США Сэмюела Алито Комиссия по выборам в штате Пенсильвания обязана представить свои аргументы на этот иск к 09:00 утра вторника (17:00 мск). После этого, по данным газеты, у суда в штате Пенсильвания "будет во вторник несколько часов на то, чтобы принять решение по иску, если он сочтет это необходимым".

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The Philadelphia Inquirer при этом обратила внимание на то, что Верховный суд фактически потребовал решить судьбу иска в тот день, когда должны быть завершены все судебные разбирательства, связанные с подсчетом бюллетеней на президентских выборах.

Адвокат Трампа госпитализирован

Дальнейшие попытки оспорить итоги президентских выборов могут зависеть от состояния здоровья личного адвоката президента Трампа - 76-летнего Рудольфа Джулиани, ведущего эти судебные тяжбы. В воскресенье Трамп сообщил в Twitter о том, что Джулиани заразился коронавирусом. Между тем, по данным телекомпании CNN, на вторник была назначена видеоконференция, в ходе которой Джулиани должен был обратиться к республиканцам-членам законодательного собрания штата Джорджия по вопросу о сертификации итогов голосования в этом штате. Ссылаясь на осведомленные источники, телекомпания отметила, что проведение этого мероприятия теперь зависит от состояния его здоровья.

В целом же, по ее оценкам, "в окружении Дональда Трампа уже сложилось мнение о том, что попытки застопорить процесс подведения итогов выборов подошли к концу". "Нежелание Дональда Трампа признать результаты голосования в последние дни пребывания на посту президента, лишь делает еще более мрачной для американцев наступившую зиму, когда на страну обрушились болезнь и смерти, а также подрывает демократию", - отметила CNN.

Выборщики проголосуют 14 декабря

Следующая важная дата в избирательном календаре - понедельник, 14 декабря. В этот день 538 членов коллегии выборщиков должны провести в столице каждого из штатов итоговое голосование по выборам президента и вице-президента. Число членов коллегии выборщиков соответствует общему числу сенаторов (100) и членов Палаты представителей (435), кроме того, в нее входят три представителя столичного округа Колумбия. Каждый выборщик заполняет и подписывает свою бюллетень. Копии протоколов о голосовании должны быть направлены вице-президенту США, являющемся председателем Сената, а также секретарю штата, отвечающему за проведение выборов, в Национальный архив и в окружные суды, в юрисдикции которых проходит голосование.

Для победы необходимо заручиться 270 голосами выборщиков. По подсчетам американских СМИ, Байден по итогам выборов заручился голосами 306 выборщиков, а Трамп - 232. В большинстве штатов приняты специальные законы, призванные гарантировать, что члены коллегии выборщиков голосуют в соответствии с волей большинства избирателей штата. В частности, члены коллегии выборщиков должны подписать обязательство действовать именно таким образом, а в ряде штатов это требование подкреплено угрозой штрафов: в Оклахоме выборщику, нарушившему обязательство, грозит штраф в $1000, в Северной Каролине - $500 и уголовное преследование, в Нью-Мексико - выдвижение обвинений в совершении тяжкого преступления, а в штате Мичиган нарушителю грозит немедленная отставка и выдвижение нового выборщика.

К 23 декабря результаты голосования коллегии выборщиков должны поступить председателю Сената и на совместном заседании обеих палат Конгресса 6 января должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков. 20 января в полдень состоится церемония инаугурации президента США.

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СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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