WP: Трамп хотел, чтобы заксобрание Пенсильвании помогло ему "поменять итоги выборов"

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Действующий президент США Дональд Трамп дважды за прошлую неделю звонил спикеру Платы представителей штата Пенсильвания республиканцу Брайану Катлеру, пытаясь добиться от него помощи в том, чтобы "поменять итоги выборов". Это утверждает в понедельник газета The Washington Post , ссылаясь на пресс-службу законодателя.

"Президент сказал: "Я слышу обо всех этих проблемах в Филадельфии, об этих проблемах с вашими законами. Что мы можем сделать, чтобы исправить эту ситуацию?" - описывает содержание этих разговоров официальный представитель спикера Майкл Страуб. Согласно этим утверждениям, Трамп фактически хотел, чтобы законодательное собрание штата в связи с имевшими место, по его мнению, на выборах нарушениями выдвинуло в коллегию выборщиков тех, кто поддержал бы его, а не демократа Джозефа Байдена, объявившего о своей победе на выборах. По информации пресс-секретаря, Катлер в ответ заявил президенту, что легислатура штата не имеет полномочий для того, чтобы поменять состав группы выборщиков, отобранных по итогам голосования избирателей.

Ранее The Washington Post сообщала, что Трамп обращался с аналогичным призывом к губернатору штата Джорджия Брайану Кемпу, а до этого - к законодателям-республиканцам в штате Мичиган.

Адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани неоднократно заявлял, что сотрудники избирательных комиссий в Пенсильвании нарушали конституционные права предвыборной кампании американского лидера, ограничивая возможности республиканцев наблюдать за подсчетом голосов. В связи с этим, по его мнению, более 600 тыс. поданных голосов в крупнейших городах штата - Филадельфии и Питтсбурге - должны быть признаны недействительными. Глава государства утверждал, что из-за этого победа в Пенсильвании должна быть присуждена ему.

Местные власти в Пенсильвании утвердили итоги голосования на президентских выборах в этом штате, согласно которым победу одержал демократ Джозеф Байден. По их данным, Байден набрал 50% голосов, его соперника поддержали 48,8% проголосовавших. Отрыв демократа превышает 80 тыс. голосов.

Выборы в США

Американская избирательная система архаичная, непрямая и крайне запутанная. Формально избираются не новые президент и вице-президент США, а члены коллегии выборщиков. Именно они затем в декабре собираются в столицах своих штатов и проводят собственное голосование, по итогам которого официально определяется новый глава государства. От штата к штату соотношение между численностью населения и числом избираемых выборщиков различается, как и системы подведения итогов по мажоритарному или пропорциональному признаку. Для победы кандидату в президенты необходимо заручиться поддержкой 270 выборщиков. Число выборщиков в том или ином штате зависит от числа представителей штата в Конгрессе США. Всего их 538.

Всеобщие выборы в стране прошли 3 ноября. Согласно журналистским оценкам, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков. Демократ заявил, что одержал верх. Баллотирующийся на второй срок республиканец не признал поражение и объявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.