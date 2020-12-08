Помощник Байдена назвал возможным возвращение США в ядерную сделку с Ираном

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Будущая администрация избранного президентом США демократа Джозефа Байдена рассматривает возвращение в состав участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в качестве основы для дальнейших переговоров с Тегераном по более глобальным вопросам. Об этом заявил в опубликованном в понедельник интервью газете The Wall Street Journal Джейк Салливан, которого Байден выдвинул на должность помощника президента по национальной безопасности.

"Я считаю, что это выполнимо и достижимо", - отметил Салливан, отвечая на соответствующий вопрос. По его оценке, возвращение США в состав участников ядерной сделки и отмена экономических санкций, введенных администрацией республиканца Дональда Трампа в отношении Тегерана, заложили бы основу для "последующих переговоров" по более широкой тематике.

Салливан считает, что наращивание конкурентоспособности США в экономике является основой для формирования внешнеполитического курса администрации Байдена по таким направлениям, как реформа международных организаций, упрочение отношений с союзниками и противостояние таким соперникам, как Китай. "Мы представляем себе формулу, которая срабатывала в прошлом, обеспечив кардинальный рост частного сектора и развитие инноваций в нашей стране", - отметил он. "Фундаментальным критерием становится тогда международная экономическая политика, сосредоточенная на создании рабочих мест и повышении оплаты труда в Соединенных Штатах", - добавил Салливан.

Он признал, что администрация Байдена считает перспективным последовательно развивать только курс администрации Трампа на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. "Мы надеемся упрочить, углубить и расширить нормализацию отношений Израиля и арабских государств", - отметил он.

Будущее Совместного всеобъемлющего плана действий в отношении иранской ядерной программы оказалось под вопросом после одностороннего выхода из него США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций против Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии исламской республики, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому ядерная сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла. В связи с этим Иран приступил к поэтапной приостановке выполнения своих обязательств по соглашению, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, а в начале января заявил о завершении этого процесса.